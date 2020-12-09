اتهام مخرج بالتحرش في القاهرة السينمائي.. والمهرجان يوضح

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بيانا الثلاثاء حول اتهام أحد المخرجين بالتحرش أكدت خلاله احترامها الكامل للمرأة ورفض التحرش والعنف.



وأوضح البيان أن إدارة المهرجان تابعت على مدار الساعات الماضية باهتمام، ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن.

وأكد البيان أن المهرجان ودرءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضد المخرج، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.

وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.

يذكر أن فتاة أدلت بشهادتها، الاثنين، حول تحرش مخرج الفيلم بها ومحاولة اغتصابها.