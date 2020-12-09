شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وجميلة عوض وبسنت شوقي يحضرون فيلم "عنها" في مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، الفنان آسر ياسين، الفنانة جميلة عوض، الفنانة بسنت شوقي، الفنان رامي وحيد، مروان يونس، علي السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي في الخليج 365 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة 42 المقام بدار الأوبرا المصرية.

كما حرص عدد من الفنانين علي الحضور منذ اللحظات الأول علي السجادة الحمراء منهم، الفنانة ليلي علوي، النجمة جومانا مراد وزوجها، المخرجة ساندرا نشأت، السيناريست تامر حبيب، كما حضر جميع صناع الفيلم.

ونفدت تذاكر فيلم "عنها" في عرضه الأول العالمي في المسابقة الدولية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم المقام بالمسرح المبير بدار الأوبرا المصرية، كما نفدت العرض الثاني للفيلم في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء علي مسرح النافورة.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

فيلم "عنها" من بطولة، ندي الشاذلي، فدوى عابد، صلاح فهمي، واحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور انسي ابو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، والفيلم من انتج دينا فاروق، واخراح وسيناريو اسلام العزازي.