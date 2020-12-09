شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يعيد طرح أغنية "لبيروت.. من قلبى سلام" لجارة القمر فيروز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق مسار إجبارى، عن إعادة توزيع أغنية "لبيروت.. من قلبى سلام" لجارة القمر فيروز، وطرحها غدا، تضامنا مع الشعب اللبنانى الشقيق، وما يمر به من أزمات منذ انفجار مرفأ بيروت مطلع أغسطس الماضى، حيث نشر حساب المسار عبر انستجرام، مقطع صغير من الأغنية أثناء تسجيلها داخل الاستوديو.

أغنية "لبيروت.. من قلبى سلام"، كلمات جوزيف حرب، ألحان يواخين رودريجو، وتقول كلماتها: "لبيروت.. من قلبى سلامٌ لبيروت.. وقُبلٌ للبحر والبيوت.. لصخرةٍ كأنها وجه بحارٍ قديمِ.. هى من روحِ الشعب خمرٌ هى من عرقِهِ خبزٌ وياسمين.. فكيف صار طعمها طعم نارٍ ودخانِ، لبيروت مجدٌ من رمادٍ.. لبيروت من دمٍ لولدٍ حُملَ فوق يدها أطفأت مدينتى قنديلها.. أغلقت بابها أصبحت فى السماء وحدها.. وحدها وليلُ.. أنتِ لى أنتِ لى أه.. عانقينى أنتِ لى رايتى وحجرُ الغدِ وموج سفرٍ.. أزهرت جراح شعبى أزهرت.. دمعة الأمهات.. أنتِ بيروت لى أنتِ لى أه عانقينى".



مسار إجبارى

وكان فريق مسار اجبارى، أحيا حفل غنائى فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم على مسرح النافورة المفتوح 17 أغنية من الأعمال الخاصة بالفريق تناولت أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة ونجح من خلالها فى خلق حالة من التواصل والتفاعل الإيجابى مع الحضور من مختلف الفئات العمرية كان منها حاوى، بتقولى، زيك أنا، تقع وتقوم، الوداع، صاحب، صياد، رغم المسافة، حد تايه، ما تخافش، فاكرة، مرسال، نهايات الحكاوى، شيروفربيا، مطلوب حبيب، صباحك ومساومات.

ومع امتزاج وجدان الحضور بالأعمال الغنائية الجادة التى قدمها الفريق ظهرت صورة حضارية أكدت ارتفاع وعى أفراد المجتمع المصرى حيث تم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتى تمثلت فى استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسرح الى جانب عمليات التعقيم وقياس درجات الحرارة والحفاظ على التباعد الاجتماعى.