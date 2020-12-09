شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح ثالث أغانى ألبوم كريسماس كارول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة اللبنانية "كارول سماحة" طرح أغانى ألبومها الجديد "كريسماس كارول"، وقد طرحت فى الساعات الأخيرة أغنية "سانتا" ثالث أغانى الألبوم وهي من كلمات كارول سماحة وألحان إروين ليفين ورسيل براون، وروجت للأغنية عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "فتح هالهدايا بالألوان مزينة مدرى شو بنى.. سانتا متفائلة فيك بالسنة"

وقد سبق وطرحت كارول أغانى من ألبومها الشتوى الجديد والذى خصصته للأحتفال بليالى الكريسماس، وهم أغنية "أيام الشتى" من كلمات وألحان كارول سماحة وهي أول تجاربها في التلحين، وأغنية "من سنة لسنة" من كلمات كارول سماحة وألحان إدوارد بولا.

ومن ناحية أخرى عرض للنجمة كارول سماحة فيلم "بالصدفة" وشاركها فى البطولة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، فى أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما.

وتعيش كارول حالة من الانتعاشة الفنية حيث حصلت مؤخرا على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ36.

يذكر أن كارول سماحة كان لها العديد من التجارب في التمثيل بالمسرح الغنائي ومنها ملوك الطوائف وآخر أيام سقراط، ولم تقدم سوى مسلسل واحد وهو "الشحرورة"، التي رصدت من خلاله قصة حياة الفنانة صباح، وشاركها بطولته كل من بهاء ثروت وإيهاب فهمي وصبري عبد المنعم ، و كان أخر ألبوماتها الغنائية ألبوم " ذكرياتى" عام 2016.