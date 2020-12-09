شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: سأشارك طلاب السينما فى مشروع تخرجهم وأتمنى ألا يلومنى زملائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء عامر، شخصية موهيرة التى أقدمها فى فيلم "خان تيولا" هى شخصية اختارت أن تعيش حياة أبدية، جعلتنى أفكر وأتساءل ماذا لو كنا نعيش حياة أبدية؟ وماذا لو كان هناك حياة بموت وحياة بدون موت؟، وتابعت: كل من سيشاهد فيلم "خان تيولا" سيجد نفسه يفكر "وبيشغل مخه" تلقائيا بعد الفيلم .

وأضافت الفنانة وفاء عامر خلال لقاءها ببرنامج كلمة أخيرة التى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة On، هناك بعض الطلبة طلبوا منى أن أشاركهم فى مشروع تخرجهم السينمائى، وعندما قرأت المشروع عجبنى واحتمال كبير أوافق على المشاركة، وأتمنى ألا يلومنى زملائى فى المهنة على ذلك فأتذكر أن أحدهم قال لى: "ليه بتنزلينا".





وتابعت الفنانة وفاء عامر خلال اللقاء، شركة سينرچي لها الفضل لظهور فيلم "خان تيولا" فهى التى احتضنته وقررت موعد نزوله فى الأسواق، ومن الأعمال الفارقة فى حياتى فيلم "الواد محروس بتاع الوزير" فالعمل مع عادل إمام والوقوف بجانبه شرف كبير، وكل الأعمال التليفزيونية التى قدمتها كانت فارقة فى حياتى، والمخرجين الذين عملت معهم وأمنوا بى لهم فضل على وأخرهم المخرج محمد النقلى وحتى المخرج الشاب الذى عملت معه فى فيلم " خان تيولا " أقول له يا أستاذ طالما يوجهنى فى العمل.

جدير بالذكر أن الفنانة وفاء عامر تشارك بفيلم “خان تيولا” من بطولة نضال الشافعي ومحمود البزاوي، وعلي الشجيري وعبير منير والمطرب عز الأسطول وأحمد كمال، ومحمد عبد الواحد، وزهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الأبيض ومحمد الكنزي ، تأليف وإخراج وسام المدني، ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ايفان أديب وهندسة صوتية رحمة باللافي وأزياء منى الزرقاني ومونتاج هشام مدحت .