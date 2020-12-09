شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس أغنية جديدة لـ رامى صبرى مع الشاعر محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتعاون النجم رامى صبرى مع الشاعر محمد عاطف، في أغنية سينجل جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولكن قد تكون بلون جديد ومختلف عن أعمال رامى السابقة، بحسب تصريحات محمد عاطف لـ"الخليج 365"، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور على أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح رامى مؤخراً عبر قناته على "يوتيوب" فيديو كليب أغنية "خطيرة" ، وتم تصويره من عدة أفراح غنى بها مؤخرا، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى.

وكان آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من ألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، أغنية "محتاج سنة"، التى طرحها المطرب أحمد جمال، وحققت نجاحا كبيرا، وهى ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى.