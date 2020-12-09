شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى فى ديكور قصر والسبب "نجيب زاهى ذركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم يحيى الفخرانى تصوير مشاهده الداخلية ضمن أحداث مسلسله "نجيب زاهى ذركش" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويتواجد هو وفريق العمل بديكور القصر في مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يجسد دور محامى مخضرم ودكتور جامعى، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.