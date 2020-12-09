شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى تشيد بـ"حظر تجول" لصديقتها إلهام شاهين: فيلم مشرف بكل المقاييس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة الكبيرة صفية العمرى، بفيلم "حظر تجول" لصديقتها الفنانة إلهام شاهين، مؤكدة أنه فيلم مشرف بكل المقاييس، مقدمة التحية لكل صناعه والمشاركين فيه، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة مع إلهام شاهين، وأخرى جمعتها مع إلهام وهالة صدقى والإعلامية بوسى شلبى، أتبعتهما بتعليق: "شاهدت أمس الفيلم الرائع (حظر تجول) للفنانة الرائعة والصديقة الحبيبة إلهام شاهين وإخراج أمير رمسيس، فيلم مشرف بكل المقاييس، تحية لكل المشاركين به".



صفية وإلهام

وكانت الفنانة إلهام شاهين، أعربت عن سعادتها بتجسيدها شخصية جديدة ومختلفة فى فيلم "حظر تجول" الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى على انستجرام: "شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيداً عن شكلك الحقيقى، أنا كما أنا لم أتغير، أعشق الشخصيات التى تأخذنى من إلهام لأعيش روحا جديدة لم أشعر بها من قبل، وده الفرق بين إلهام شاهين وبين شخصية فاتن فى حظر تجول".





وتشارك الفنانة إلهام شاهين فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى خلال دورته الـ42، حيث عرض فيلمها الجديد "حظر تجول" ضمن فعاليات المهرجان، وذلك فى عرضه العالمى الأول، حيث رفع العرض شعار "كامل العدد"، نظرا للإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم، وشهد العمل حضور صناعه المخرج أمير رمسيس وإلهام شاهين وأحمد مجدى وصفى الدين محمود. كما شهد الفيلم حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزى، بشرى، كارول سماحة، صبرى فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسى شلبى، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزى، سارة الطباخ، عمرو منسى.





والفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحى.