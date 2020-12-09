شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى يرد على أمير عيد بعد الخلاف حول أغنية دنيا جديدة: مش تشابه أسماء والأغنية بتاعتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المطرب محمود العسيلى على الفنان أمير عيد بأنه أغنية "دنيا جديدة" خاصة به، وأنه ليس تشابه أسماء وذلك عقب خلاف بينهما عبر حساباتهم بموقع تويتر.

وكتب محمود العسيلى، عبر حسابه بموقع تويتر: "یا أمير.. أنا كمان بحترمك.. واللى عارفه أنك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا، عمومًا بس حابب أعرفك وأعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء.. وإن الأغنية بتاعتى هو ينفع أروح أصور أغنية مش بتاعتيى؟ عموما بالتوفيق يا محترم".



محمود العسيلى عبر تويتر

وجاء ذلك ردا على تغريدة المطرب أمير عيد، عبر تويتر، حيث قال: "أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا.. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

يشار إلى أن آخر أغانى الفنان محمود العسيلي أغنية "اختراع" مع النجم تامر حسني، والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها، وهي من إخراج تامر حسنى، وكلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.