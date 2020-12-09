فيديو| بوسي شلبي للفيشاوي وزوجته: "إنتو أكتر اتنين بتعملوا جدل".. والفنان يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– عبدالفتاح العجمي:

أجرت الإعلامية بوسي شلبي، حوارًا مع الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل بعد أن تبادلا القبلات أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الثلاثاء.

وبدأت شلبي حوارها مع الفيشاوي وزوجته بقولها: "طبعا كلنا بنشتاق للشقاوة على الريد كاربت، ودول أكتر اتنين بيعملوا جدل وشقاوة على الريد كاربت.. مفيش بوسة النهاردة ولا إيه؟"، فقبل الفيشاوي رأس زوجته على الهواء.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، والتي انطلقت بحفل الافتتاح يوم الأربعاء 2 ديسمبر، وتستمر حتى الخميس 10 من نفس الشهر؛ يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.