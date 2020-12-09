4 رياضات جديدة ضمن منافسات البطولة في أولمبياد باريس 2024

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أضافت اللجنة الأولمبية الدولية في اجتماع عقد في 7 كانون الأول، 4 رياضات جديدة لتكون ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي ضمت رياضات “البريك دانس” (رقص البريك)، وركوب الأمواج، والتزلج على الألواح، والتسلق الرياضي.

وستكون رياضات ركوب الأمواج والتسلق الرياضي والتزلج على الألواح، جزءا من أولمبياد طوكيو العام المقبل، بعدما اقترحت اليابان المضيفة إدراجها.

يذكر بأن مسابقة رقص “البريك دانس” تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية أقيمت لأول مرة في 2018 في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، وفاز فيها الروسي سيرجي تشيرنيشيف بالميدالية الذهبية، بحسب ما نقل موقع sovsport.

في وقت سابق، أكد رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، أن بلاده مصممة على تنظيم الألعاب الأولمبية في صيف 2021، مشددا على أن هذا الحدث سيكون بمثابة دليل على أن “البشرية قد هزمت فيروس كورونا”.

كما أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي كانت مقررة الصيف الحالي في طوكيو، أنهم أمّنوا جميع المنشآت اللازمة لاستضافة هذا الحدث، ما يزيل عقبة كبيرة أمام إقامته.