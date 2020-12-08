صور.. قطة تشارك توني ماهر الظهورعلى ريد كاربت مهرجان القاهرة

رصدت عدسة المصور بالوفد رشدي أحمد، قطة صغيرة تشارك في فعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

وظهرت القطة اللطيفة على ريد كاربت الفيلم المصري "عنها" بدون خوف او انزعاج من الحاضرين في المهرجان، وإستغل الفنان توني ماهر وجودها لإلتقاط بعض الصور الطريفة معها، حيث أظهرت الصور وجود القطة بجانب

"توني" على الريد كاربت.

أقام مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وتدخل درية في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.