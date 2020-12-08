تراند اليوم : حظر تجول مافيش تذاكر

تحدثت الفنانة إلهام شاهين على هامش حضورها مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، عن أفلام المهرجان بشكل عام وفيلمها “حظر تجول” بشكل خاص، كما كشفت رأيها في تنظيم المهرجان بتلك الدورة الاستثنائية منه على مدار 42 عاما.

وقالت إلهام إنها سعيدة بمشاركة فيلمها “حظر تجول” في مهرجان القاهرة السينمائي، فقالت: “أنا كنت في المهرجان من 3 سنين بفيلم يوم للستات بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي وش الخير عليا، فبعد عرضه هنا سافرنا مهرجانات العالم كله، والفيلم حصل على 21 جائزة، لذلك أنا أتفائل جدًا أن فيلمي يبدأ انطلاقه من مهرجان القاهرة”.

وتابعت عن انتهاء التذاكر الخاصو بفيلمها، فقالت: “مبسوطة من الإقبال، وكنت عايزة تذاكر لعائلتي، ولكن لم يحدث نصيب، وكنت زعلانة وفرحانة في نفس الوقت أن قد ايه الجمهور عنده ثقة أن افلام المهرجانات لها قيمة ويقبل عليها، وأتمنى أن يكون هذا ليس فقط في وقت المهرجانات ولكن يجب أن يكون كذلك في العموم”.

واختتمت إلهام حديثها قائلة: “يا رب الفيلم ينجح في السينما ويكون عليه إقبال في شباك التذاكر، ونناقش فيه قضية هامة لا نجرأ على الشاشة أو على الطبيعة”.

أما عن تنظيم تلك الدورة في ظل تفشي فيروس كورونا فقالت: “تنظيم المهرجان رائع وكل شيء في مكانه والإعلاميين في مكانهم، والأفلام جميلة وفيلم الإفتتاح كان تحفة، وأعتقد أن فيلم الأب يجب أن يحصل على أوسكار”.

