تراند اليوم : بفستان مرصع بالذهب .. ميرنا نور الدين تسحر قلوب المتابعين – إتفرج

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ميرنا بفستان ذهبي مرصع باللولي تميز بقصة انثوية جذابة، وكتبت ميرنا على صورتها معلقة :” Shine bright like a daimond”

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية “حبيبتي من تخون” مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

جدير بالذكر أن ميرنا نور الدين تم عرض الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” مؤخرا الذى تشارك فى بطولته

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

أكدت الفنانة ميرنا نور الدين، أنها تركز في الفترة المقبلة في مجال السينما وتتمنى تقديم أدوار جديدة لم تقدمها قبل ذلك .

وأضافت نور الدين خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنها قدمت عددا من الأعمال قبل مسلسل “فوق السحاب” منها مسلسل “تحت السيطرة” كما أنها قدمت” حكاية حبيبتى من تخون”” في مسلسل نصيبى وقسمتك ونالت من خلاله ردود أفعال قوية.