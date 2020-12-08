رانيا يوسف تخطف الأنظار.. 30 صورة للنجوم على السجادة الحمراء لفيلم "عنها" بمهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تصوير- محمود عبد الناصر

أقام مهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الثلاثاء، عرض سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض العالمي الأول للفيلم المصري، ومن بينهم: رانيا يوسف في أول ظهور لها بمهرجان القاهرة، آسر ياسين، جميلة عوض، أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، جومانا مراد وزوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، والسيناريست تامر حبيب، المخرجة ساندرا نشأت، الإعلامية بوسي شلبي، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وتدخل درية في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي انطلقت بحفل الافتتاح يوم الأربعاء 2 ديسمبر وتستمر حتى الخميس 10 من نفس الشهر؛ يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.