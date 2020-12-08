مين على حق؟.. أزمة "دنيا جديدة" تشتعل بين محمود العسيلي وأمير عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار الفنان أمير عيد، عضو فرقة "كايروكي"، جدلًا واسعًا بعد مهاجمته الفنان محمود العسيلي، عقب إعلان الأخير عن طرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة تحمل نفس اسم أغنية له بعنوان "دنيا جديدة".

بداية الأزمة

الأزمة بدأت بصورة للفنان محمود العسيلي نشرها داخل أحد استوديوهات التصوير ظهر خلالها وهو يدخن السيجار، وعلق عليها عبر حسابه بـ"تويتر"، كاشفًا عن أغنيته الجديدة: "استنوا أغنيتي الجديدة (دنيا جديدة) قريبًا جدًا".

هجوم أمير عيد

لم تمر سوى ساعات قليلة حتى خرج أمير عيد في تغريدة له هاجم خلالها العسيلي مؤكدًا أن الأغنية المشار إليه ملكه قائلًا: "أنا بحترم عسيلي جدًا، بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية (دنيا جديدة) بتاعته وقريبًا، دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

رد العسيلي

حرص محمود العسيلي على الرد على تغريدة "عيد"، من خلال "تويتر"، قائلًا: "یا أمير، أنا كمان بحترمك، واللي عارفه إنك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".

وأضاف: "عمومًا بس حابب أعرفك وأعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء، وإن الأغنية بتاعتي، هو ينفع أروح اصور اغنية مش بتاعتي؟، عموما بالتوفيق يا محترم".

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فبعد لحظات من رد العسيلي، حرص أمير على التعليق مجددًا تاركًا الحكم للأيام القادمة، فقال: "تمام.. الأيام هتبين مين فينا الصح".

خلاف عيد والعسيلي، لم يمر مرور الكرام على جمهور الثنائي، فجهمور الأول اتهم العسيلي بالسرقة، بينما أكد جمهور الثاني أن عيد هو المخطئ، وبين هذا وذاك ينتظر الجميع خروج الأغنية للنور للفصل في الأمر هل هي أغنية العسيلي أم أغنية أمير عيد.