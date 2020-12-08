صور.. أول ظهور لـ رانيا يوسف على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام"، صورًا من حضورها فعاليات اليوم السابع من الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام حاليًا بدار الأوبرا.
ويُعد ظهور رانيا اليوم هو الظهور الأول لها منذ بدء فعاليات المهرجان، لحضور عرض الفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى.
فيلم "عنها" بطولة ندى الشاذلى، فدوى عابد، صلاح فهمى، وأحمد مالك ضيف شرف الفيلم، ومهندس الديكور أنسى أبو سيف، ومدير التصوير عبد السلام مرسى، وإخراج وسيناريو اسلام العزازى.
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