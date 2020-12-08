تراند اليوم : فنانة شهيرة تشكك في لقاح كورونا: لن آخذه وهذه أسبابي

شككت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بلقاح فيروس كورونا الذي تم الإعلان عنه من شركات عالمية، والتي بدأت في تطعيمه للمواطنين في دول أوروبية أبرزها بريطانيا، بعد حصولها على ترخيص رسمي.

وقالت وهبي في رسالة لها:" 40 عاما من البحث المستمر دون إيجاد لقاح للإيدز، و100 عام للسرطان، وأبحاث مستمرة للبرد، وفي أقل من عام وُجد لقاح لكورونا، وتريدون أن آخذه،، شكرً لا".

ولم تكن النجمة اللبنانية وحدها التي تشكك في لقاح كورونا الجديد، بل أن الكثير من متابعيها دعموا رأيها، وأكدوا أنهم لن يتلقوه، ولفتوا إلى أن هناك خبراء أيضًا في مجال الطب واللقاحات شككوا بالأمر، نظرًا للآثار الجانبية المترتبة عليه، وتأثيره السلبي على الإنسان.