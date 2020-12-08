تراند اليوم : جورج وسوف يثير الجدل بتغريدة من كلمتين!

أثار الفنان السوري، جورج وسوف، حيرة جمهوره ومتابعيه، بأحدث تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واكتفى وسوف بكتابة "صاحي الليل" في صيغة سؤال.

وبحسب تقارير مصرية، فإن جورج وسوف لم يوضح ما إذا كان "صاحي الليل" هو اسم أغنية جديدة أو عنوان أحدث ألبوماته، فيما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الاسم يتعلق بأغنية جديدة باللهجة المصرية، يستعد وسوف لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهي كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج وانتاج الفنان اللبناني، جاد شويري، في ثاني تعاون بينهما بعد أغنيتهما "ملكة جمال الروح"، التي طرحت قبل عامين.

وما يؤكد على قرب جورج وسوف من طرح عمل فني جديد هو مشاركته، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة جديدة له، وأرفق معها كلمات هي: "يا بختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحدة... قريبا".

وسيغني جورج وسوف في الأغنية باللهجة المصرية، وهي كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج وإنتاج اللبناني، جاد شويري، في ثاني تعاون فني بينهما بعد أغنية "ملكة جمال الروح"، التي طرحت قبل عامين.