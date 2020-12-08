أفلام مسابقة آفاق عربية.. تتمرد على العادات والتقاليد

رامى عبدالرازق: فيروس كورونا جعلنا نكتفى بأربع دول فقط هى المغرب ومصر والسعودية ولبنان

التمرد على العادات والتقاليد كانت السمة الأساسية فى بعض الأفلام التى عرضت بمهرجان القاهرة السينمائى وأطلقت صرخة بفتح النقاش حول مايعانية المجتمعات من قضايا اجتماعية بعدت السينما والدراما عنها وحاول الفيلم السعودى حد المطار الذى عرض بمسابقة آفاق السينما العربية أن يخرج عن المألوف ويرصد حياة ابن السياف الذى أحب ابنة مغنية الأفراح الشعبية، وطرح صناع الفيلم العوالم الخفية للعادات التى تمنع فنانًا من المجتمع أن يحلم، حتى من يحب أن يحقق هدفه، وأضاف مخرج الفيلم عبدالعزيز الشلاحى، طموحات الشعب السعودى التى بدأت تتحقق بعد موجة حراك المملكة، والاهتمام بشكل كبير بالفنون وكشف المخرج أن تصوير الفيلم استغرق حوالى 3 سنوات منذ 2017، موضحًا أن كلمة «حد» فى اسم الفيلم يعنى «تنفيذ الأحكام والحدود»، بينما كلمة الطار تعنى «الطبل».

أما الفيلم المغربى خريف التفاح الذى فضح علاقات الأسر بأبنائها وتأثير المعاملة السيئة على نفوس الأبناء، كنّا قد طرحنا قضية المرأة العربية بشكل عام التى تتحمل المسئولية وتكون السند لزوجها المريض التى تتحمل عبء الحياة من العناية به وإدخال السعادة إلى قلبه رغم حزنها الدفين بما تعانيه، وكانت شجرة التفاح بطلاً فى

الفيلم الذى جعل منها المخرج صورة حية للشجرة فى مشاهد متعددة على مدار الْيَوْم واستخدام صورة متنوعة، ورغم كآبة بعض الأحداث التى أصيب بها المشاهد فإن الفيلم دق ناقوس الخطر فى علاقة الأب بابنه المراهق، وجفاء المعاملة.

وقال مخرج الفيلم محمد متفكر فى أحد لقاءاته، إن الفيلم يدخل فى خانة السينما المؤلف لكن أبعاده الجمالية والفنية ورسالته الإنسانية جعلته ينال إعجاب الجمهور.

قال الناقد رامى عبدالرازق مدير مسابقة آفاق السينما العربية، إن أفلام المسابقة تحمل رسالة شديدة الأهمية للمجتمعات العربية، وأشار إلى أن الفيلم السعودى «حد الطار» اعتبره بداية فتح آفاق جديدة للسينما السعودية، واعتبره فرصة لتعرف الجمهور على صناع الفيلم، وأشاد عبدالرازق بحديثهم، ومحاولة التعرف على خلفيات التجربة السعودية فى السينما وعلى مصاعب الإنتاج فى المملكة التى كانت من أكثر الدول قطعًا للصلة مع الفن السابع، وأكد أن أبرز ملامح المسابقة حضور السينما السعودية التى تعتبر واحدة من السينمات العربية الواعدة والقادمة بقوة التى أصبح لها مكان على مستوى الكثير من مسابقات المهرجانات الدولية كذلك

وجود أعمال أولى لمخرجين من شباب السينمائيين العرب أبرزهم المغربى هشام أمال، والمصرية نسرين الزيات، بالإضافة إلى وجود تمثيل لجيل الوسط من السينمائيين العرب خلال المسابقة على رأسهم المخرج المغربى محمد مفتكر.

وأضاف أن تخفيض عدد الأفلام المشاركة فى محاولة لرفع مستوى التجارب المختارة نتيجة قلة عدد الأفلام المتاحة فى إنتاج السينما العربية، ورغم محاولاتنا وجود تمثيل لكل الدول العربية التى تنتج سينما بانتظام، فإن ظروف توقف الإنتاج وتأجيل المشاريع بسبب فيروس كورونا، أدت إلى الاكتفاء بأربع دول فقط، هى المغرب ومصر والسعودية ولبنان.

واعتمد الاختيار هذا العام على تيمة علاقة الذاكرة بالحاضر، حيث تدور غالبية الأفلام فى إطار من تأثيرات الماضى على اللحظة الراهنة، ومستقبل الشخصيات وهو ما يتجلى فى أفلام «خريف التفاح وحد الطار» وميلوديا المورفين، حيث تظهر الذاكرة فى عدة صور منها الجد وشجرة التفاح فى فيلم «خريف التفاح»، والأب السياف والأم المغنية فى فيلم «حد الطار»، والموسيقى الذى فقد ذاكرته ثم استعادها ولكن بتفاصيل لم يعشها من قبل فى «ميلوديا المورفين».

وقال إن مشاركة، فيلم «ع السلم» للمخرجة نسرين الزيات، باعتباره أول فيلم طويل لها، لينضم إلى نفس التيمة، حيث تقطع المخرجة رحلتها الوثائقية من القاهرة إلى قريتها الجنوبية لترميم منزل الأب الراحل فى محاولة لاستعادته وتأصيل كل ما تركه لها على مستوى الذات والعلاقة مع العالم.

كما شاركت لبنان بفيلمين أحدهما وثائقى والآخر روائى لتصبح هى الدولة الوحيدة التى تنافس على جائزتى، (أفضل فيلم– أفضل فيلم وثائقي)، وهما؛ الروائى «تحت السماوات والأرض»، والوثائقى «نحن من هناك».