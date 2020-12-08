شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات أخفين خبر حملهن وفاجأن الجمهور بالولادة.. آخرهن ميريام فارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص عدد من النجمات على مشاركة جمهورهن بكل تفاصيل حياتهن على السوشيال ميديا حتى الإعلان عن خبر حملهن، إلا أن البعض قرر إخفاء هذا الخبر تماما عن الجمهور، وعدم الإعلان إلا بعد الولادة ووصول المولود بالسلامة.

وفاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومعجبيها بولادة طفلها الثانى، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مقطع فيديو قصير (4 ثوان) يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل.

وجاء فى مقطع الفيديو تاريخ ولادة الطفل، حيث كان مكتوبا في المقطع القصير " Dave Metri .. 20 – 10 – 2020"فيما علقت ميريام فارس قائلة: "صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ على العالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيونى".

كما فاجأت الفنانة لارا إسكندر جمهورها بإنجابها طفلتها الأولى، حيث إنها لم تعلن عن حملها من قبل، وبعد ولادتها نشرت صور عبر حسابها على إنستجرام، من جلسة تصوير خضعت لها وهى حامل.



لارا اسكندر لارا اسكندر



لارا لارا

ومن الفنانات التى أخفت خبر حملها الفنانة جومانة مراد وحرصت على إخفائها خبر حملها طوال فترة تصوير مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا ثم فاجأت الجميع خبر إنجابها لطفليها التؤام.

وأيضا أخفت الفنانة حنان مطاوع خبر حملها وفأجات الجميع وقتها بوضع مولودتها الأولى التى أسمتها "أماليا"، ولم يظهر عليها أى علامات الحمل، حيث كانت تصور مسلسلها "لمس أكتاف" مع ياسر جلال في 2019.