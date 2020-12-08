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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يستعد لطرح أغنية "مش بالساهل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويطرح النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "مش بالساهل" وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.
وطرح عدوية مقطعا من الأغنية على يوتيوب، ويقول: "مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس".
وقال عدوية في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "الأغنية تحمل عددا من المفاجآت وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة وهذا ما أحرص عليه دائما في الأغانى الذى أقدمها، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات قريبا".
من ناحية أخرى أعرب عدوية عن سعادته فى تصريحات سابقة بردود الفعل التى تلقاها مؤخرًا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وحازت الأغنية على إعجاب الكثير.
وطرح محمد عدوية منذ فترة أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا"، والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".
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