شكرا لقرائتكم خبر عن العرض العالمي الأول للفيلم الصيني "أنيما" فى مهرجان القاهرة السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض السجادة الحمراء للفيلم الصيني "أنيما" للمخرجة تساوجن – لنج، وذلك في عرضه العالمي الأول.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى أيام الشتاء القارص في بلدة مويرداوجا، أثناء رحلة صيد عائلية، يسقط الأخ الأصغر لينزي في كهف دب بري. فيضطر الأخ الأكبر توتو أن يقتل الدب وهو ما يعتبر من المحرمات في عُرف قبيلة إيونكي، ليقضي بقية حياته ملعون منبوذ.

يتناول الفيلم مجموعة حكايات تبدو كلاسيكية وتقليدية في حبكاتها ، حيث تتمحور حول علاقة شقيقين ببعضهما البعض وعلاقتهما بالمكان اللذان ينتميان له ولكن ما يميز الفيلم هو كيفية صياغة تلك العلاقات الخاصة والمعقدة في ظل طبيعة مناخية قاسية تفرض على أفراد الأسرة الواحدة التعامل فيما بينهم بشيء من القسوة المستمدة منها، فطبيعة المكان جزء لا يتجزأ من حيوات أفراد الأسرة الواحدة بل أنها محرك رئيسي لأحداثها.