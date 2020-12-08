شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا خطفت فيكتوريا بيكهام الأنظار بإطلالة سبعيناتى بـ1940 جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام أنها واحدة من أهم وأبرز أيقونات الأناقة والجمال فى العالم، حيث تسعى دائما للظهور بين الاطلالة البسيطة لكنها الأكثر أناقة ، و هو الأمر الذى يجعل فيكتوريا ذات الـ ( 46 عاما ) دائما محط تركيز المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم.

ظهرت فيكتوريا بيكهام عضوة فريق " سبايسى جيرلز" خلال توجهها لزيارة واحد من أكبر متاجرة ، وقد اختارت أن تكون ذات اطلالة " سبعيناتى " .

اختارت فيكتوريا بيكهام أن ترتدى فستان ذو تصميم بسيط باللون الأحمر و هو واحد من أبرز تصميماتها الخاصة و وصل سعره الى 1490 جنية إسترلينى وهو مصنوع من الحرير ، فى حين اختارت حذاءها باللون الفوشيا وهو من الساتان و سعره 450 جنيها إسترلينيا.

ولتكمل فيكتوريا بيكهام التي تتمتع بجاذبية مذهلة إطلالتها ذات الـSTYLE السبعيناتى قامت بتصفيف شعرها تصفيفه بسيطة و ارتدت نظارة شمس كبيرة الحجم .



فيكتوريا بيكهام (3)