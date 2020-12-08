شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة صابرين عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل يومين هي وزوجها وابنها وشقيقها وزوجته، وعزل أنفسهم جميعا في منزله، مضيفة أن أصعب ما في الأمر إصابة عدد كبير من أفراد عائلتها ورغبتها الدائمة في الاطمئنان عليهم ولكن في نفس الوقت لا تتمكن من رؤيتهم لأن كل واحد معزول في غرفته ولا يخرج منها.

وأكدت صابرين لـ"الخليج 365" أنها حتى الآن لا تشعر بأعراض قوية حيث إنها تشعر بحرقان في الزور وصداع بسيط وهمدان في الجسد وهذه الأعراض هي قادرة على التغلب عليها، مشيرة إلى أن زوجها وشقيقها وزوجته يعانيان من كحة شديدة لافتة أن أول 3 أو 4 أيام من الإصابة بالفيروس هى الأصعب ولكنها متفائلة أن تتخطى هي وأفراد عائلتها هذه الأزمة.



الفنانة صابرين

وتابعت صابرين أنها عزلت والدتها في غرفة داخل المنزل كإجراء احترازي خاصة وأنها لم تقم بإجراء المسحة، وتطمئن عليها تليفونياً ليس ذلك فقط وانما تجرى صابرين مكالمات "فيديو كونفرس" مع أفراد عائلتها للاطمئنان على بعض وهم في نفس المنزل، مطالبة من الناس عدم الاستهانة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واستعمال الكحول وعدم الاختلاط الشديد.

وكانت صابرين قد أكدت في مداخلة مع الاعلامى وائل الابراشى خلال برنامج الساعة على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى أمس الاثنين، أن اصابتها بكورونا ليس له علاقة بحضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى خاصة وأنها حضرت متخذة كل الإجراءات الاحترازية وكانت طوال الوقت تضع الكحول على يديها وعلى كل ما تقف معه خلال المهرجان، لافتة أن الإصابة اكتشفتها بعد حضورها المهرجان بيومين، وجاء ذلك من حاسة الشم التي انعدمت وقتها لاسيما وأن الاعراض لم تتواجد أساسا.