باسم مغنية يعلن وفاة والده: أنا كتير موجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلن الفنان اللبناني باسم مغنية، وفاة والده، الذي شُيع جثمانه ظهر اليوم الثلاثاء. وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، علق "باسم" قائلًا: "أنا كتير موجوع يا أبي، كتير صعبة" من ناحية أخرى، شارك باسم مغنية في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، مع الفنانة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر.

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