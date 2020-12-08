خاص| هل تتعامل إلهام شاهين مع زوجة أمير كـ"حماة"؟.. منة جاب الله تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت منة جاب الله، زوجة الفنان أمير شاهين، إن أسرتها وأسرة زوجها كانوا على علاقة قبل ارتباطها وزواجها بأمير.

وردًا على تصريحات إلهام بأن والدة منة تشبه والدتها الراحلة، أوضحت منة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حقيقي"، نافية أن تكون إلهام تتعامل معها كـ"حماة"، مضيفة "هي مش حماة خالص عارفين بعض من زمان ومحستش بأي غربة".

وحرصت منة على تهنئة إلهام شاهين بمشاركة فيلمها "حظر تجول" في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

"حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، وبتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.