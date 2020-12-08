اتهامات لمخرج يشارك في "القاهرة السينمائي" بالتحرش.. والمهرجان يصدر بيانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبين أروقة دار الأوبرا المصرية، حيث تُقام فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنباء تتهم أحد المخرجين المشاركين بفيلم بالتحرش، وخرجت دعوات تطالب المهرجان بإلغاء عرض الفيلم، واستبعاده من المنافسة.

وأصدر المهرجان بيانًا يؤكد فيه على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.

وتابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج أحد أفلام المسابقة الدولية، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.

وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.