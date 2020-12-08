بعد الهجوم عليه.. مخرج "ميلوديا المورفين" يوضح الفرق بين نسخة 2016 ونسخة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوضح المخرج المغربي هشام آمال، أن فيلم "ميلوديا المورفين" الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي، هو نسخة جديدة ومختلفة عن فيلمه السابق الذي يحمل نفس الاسم وسبق عرضه قبل 4 سنوات.

وأكد هشام في بيان صحفي أنه تمت إعادة كتابة وتصوير ومونتاج مشاهد جديدة وإضافتها للنسخة القديمة، ليخرج بفيلم جديد أطول من حيث مدة العرض، وبناء عليه يكون الفيلم المشارك في المسابقة العربية، هو فيلم جديد في عرضه العالمي الأول، وليس نفس الفيلم الذي سبق عرضه في 2016. وقد تمت الإشارة لذلك في السيرة الذاتية للمخرج الموجودة في كتالوج الدورة 42.

الفيلم تدور أحداثه، حول موسيقي شاب يصاب في حادث يؤدي إلى تضرر ذاكرته، فيعيد اكتشاف ماضيه عبر ذاكرة جديدة تخلط ما بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث، وهل ما يستدعيه الإنسان هو حقا ما يذكره أم ما يريد أن يكون قد حدث بالفعل! هل يتبدل الإنسان حين يفقد جزءًا من ذاكرته؟ هل يعيد بناء اخطائه بنفس الدقة؟ هل يمكن له أن يفقد مواهبه ويكتسي بشك حول ذاته وحقيقة وجودها!.