ميريام فارس تكشف عن صورة مولودها الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت المطربة اللبنانية ميريام فارس عن صورة مولودها الثاني "ديف". ونشرت "ميريام" صورة ديف، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ورزقت المطربة اللبنانية ميريام فارس بمولودها الثاني ديف متري، وذلك في 20 أكتوبر الماضي. نشرت ميريام مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولم تظهر ملامح مولودها سوى يده، علقت :" صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ على العالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني"

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