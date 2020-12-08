ميريام فارس تكشف عن وجه طفلها الثاني لأول مرة

متابعة بتجـــــــــــرد: على الرغم من حرصها الشديد على إخفاء ملامح ابنها الأول “جايدن” وكذلك زوجها رجل الأعمال “داني متري”٬ قررت النجمة اللبنانية ميريام فارس كسر هذه القاعدة مع طفلها الثاني.

وفاجأت ميريام متابعيها على انستغرام بالكشف عن وجه طفلها “دايف” لأول مرة في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية الستوري في انستغرام ظهر فيه دايف الذي لم يكمل الشهرين من عمره وهو يحمل زجاجة الحليب ويشربه بنفسه.

ونال الفيديو إعجاب جمهور ميريام الذي انهال بالتعليقات على هذه الخطوة المفاجئة والغريبة التي قامت بها خاصةً أنها ما زالت حتى الساعة تخفي ملامح ابنها “جايدن”.

وتساءل البعض عن سبب تغيير ميريام رأيها بخصوص إخفاء وجهي طفليها عن الإعلام والسوشيال ميديا وطالبوها بمشاركة صورة تظهر وجه ابنها “جايدن”.

وكانت ميريام سبق أن شاركت متابعيها بفيديوهات لطفلها الثاني منذ ولادته من دون أن تكشف عن وجهه.

يذكر أن ميريام رزقت بطفلها الثاني “دايف” من زوجها رجل الأعمال داني متري في 20 أكتوبر الماضي٬ وشكل خبر ولادتها مفاجأة لجمهورها لأنها أخفت خبر حملها طيلة الـ9 أشهر.