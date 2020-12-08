محمود العسيلي مُتّهم بالسرقة.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــــرد: تسبب إعلان الفنان محمود العسيلي، تحضيره لأغنية جديدة بعنوان “دنيا جديدة”، في نشوب خلاف حاد بينه وبين أمير عيد نجم فريق “كايروكي” بعد أن اتهم الأخير العسيلي بسرقة الأغنية منه.

وكان العسيلي قد نشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: “‏انتظروا أغنيتي الجديدة #دنيا_جديدة‬⁩ قريبًا جدًا”.

وقرر أمير أن يخرج عن صمته ويتهم العسيلي بالسرقة عبر حسابه على تويتر قائلاً: “أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا.. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم”.

وشهدت الفترة الماضية تعاوناً بين أمير ومحمود العسيلى من خلال أغنية “طلع الحلو وبس”، والتي طرحت على “يوتيوب” خلال الفترة الماضية.

وظهر كل من أمير عيد ومحمود العسيلي في الأغنية بشكل منفصل، ففي البداية نشاهد أمير عيد يستوقف سيارة نقل، ويغني على ظهرها، أما العسيلي فيظهر فيما يشبه الأستوديو، محاطا بآلات موسيقية، ثم بمجموعة كبيرة من الأطفال، وبعد مقطع غنائي منفصل لك منهما يغني الاثنان معا دون أن يلتقيا. وتشهد الأغنية ظهورا لابن محمود العسيلي، علي، الذي يذكر اسمه بين المشاركين في الأغنية في النهاية.

“طلع الحلو وبس” كلمات وألحان أمير عيد، وإخراج كريم شعبان.