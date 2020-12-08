بالصورة – شاهدوا كيف كان حكيم في مرحلة شبابه

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة ونادرة للفنان المصري حكيم ظهر فيها برفقة والدته.

وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بوسامته وقارنوا بين شكله في تلك الحقبة وشكله الحالي. ورأى بعضهم أنه ما زال يحتفظ بملامحه فيما اشار آخرون إلى أنه كان في السابق أكثر وسامة وأنه تغير كثيراً.

ويشار إلى أن اسم الفنان الحقيقي هو عبد الحكيم عبد الصمد كامل وقد بدأ الغناء وهو في العاشرة من عمره في حفلات المدرسة والجلسات الأسرية وحقق شهرة في بلدته.

انتقل خلال المرحلة الثانوية للإقامة في العاصمة المصرية القاهرة حيث انصرف إلى الغناء في أماكن السهر وحفلات الأعراس رغم أن والده حاول إبعاده عن هذا العالم. وفي العام 1989 التقى الفنان حميد الشاعري وتعرف من خلاله إلى شركة إنتاج أطلقت ألبومه الأول “نظرة” الذي حقق نجاحاً كبيراً.

وبعد ذلك تتالت أعماله وأصدر ألبومات “نار” و”هايل” و”افرض” و”ياهو” وطمني عليك” و”اليومين دول” و”كله يرقص” و”تيجي تيجي” و”الراجل الصح”. كما شارك في بعض الأفلام وأبرزها “الراقصة والسجان”.