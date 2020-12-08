مفاجأة مميّزة بانتظار جمهور محمد عساف

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا استثنائيًا على مسرح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وذلك يوم الأربعاء 16 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وسيتسنى للجمهور متابعة الحفل مباشرة على قناتي المجمع الثقافي على موقعي يوتيوب وفايسبوك. وسيقدّم محمد عساف خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، يستعد محبوب العرب محمد عساف لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية خلال الأيام المقبلة.