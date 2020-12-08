خيط حرير 26.. أحداث مثيرة تنتهي بمنع مسك من السفر

خط حرير 26

وقعت أحداث مثيرة ومميزة في مسلسل خيط حرير الحلقة 26، ومنع "مسك" مى عز الدين من السفر خارج البلاد للتحقيق معها، وبيع أسهمها في شركة دويدار هي وخصمها "عصمت دويدار" لشركة أجنبية، وبدت ملامح الخوف على "مسك" بعد منعها من السفر وظهور أدلة جديدة فى قضية القتل، وأن هناك شخصًا يحاول تورطها في الجريمة، كما واجه الفنان أحمد خليل الفنانة سوسن بدر بما قامت به من مكائد، وأكد لها أنها سبب ضياع أولادها الاثنين بسبب ما قامت به من حماقات.

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يعرض مسلسل خيط حرير على قناة أون المصرية، ويتكون من 35 حلقة، وكان مقررًا أن يعرض رمضان الماضي ولكنه خرج في الأيام الأخيرة، ويتحدث في مضمونه حول إحدى الزوجات التي يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث وتتوالى الأحداث.

أحداث مسلسل خيط حرير:

تدور قصة مسلسل خيط حرير، حول واقع حياة سيدة مصرية عقب وفاة زوجها الذي يتركها في معاناة شديدة مع زوجته الأولى ونجله وصراعها معهم حول

"الميراث" الذي تركه لهم.

ويعتبر مسلسل خيط حرير التعاون الرابع بين مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر بعد مسلسلات (رسايل، وعد، حالة عشق)، فيما يشارك معها بهذا العمل نخبة من الفنانين والفنانات الكبار، وهو من تأليف الكاتب المصري المعروف محمد سليمان عبدالمالك.

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من أبطال مسلسل خيط حرير، محمود عبدالمغني، مي سليم، سوسن بدر، صفاء الطوخي، نيكولا معوض، يوسف عثمان، أحمد صيام، حنان سليمان، ولاء الشريف، هنادي مهنا.

وكانت سينرجي بثت أخيرًا الإعلان الرسمي لمسلسل خيط حرير 2020، حيث تحدثت فيه مي عز الدين قائلة: "تعلمت أن مشاعرنا أكبر وأقوى منا مهما حاولنا نبعد عنها موجها يعلو".

شاهد.. خيط حرير الحلقة 26