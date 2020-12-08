محمد عبده يسجل أكثر من 40 ألف مشاهدة بأغنية "اكتب لها حرف"

حقق الفنان محمد عبده، بأغنيته الجديدة"أكتب لها حرف"، أكثر من 40 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: الأمير بدر بن عبدالمحسن، ألحان : طلال ، توزيع موسيقي: سيروس، وتقول كلماتها"اكـتب لـــها حـرف وأشــــــطب على حـرف فــوق الورق دمــعي ودمـــــي على الظرف خـــلصت أنــا أوراقـي اكــتـب

لــها حــــرف وتـــو الولـه بــاقي وأشــطب على حــــــرف ويامن يخبرها نعسانة الطرف أنه سرى ليلي أكـــتب لـــها حـرف وأشــــــطب على حـرف أكـتــــب لــها خـــط أبوصـــف أحــــــــلامي لـــو الحــــبر شــــط مـــا وريــــت أقــلامي قــــلـت الحـــكـي كــلـه مــا قــلـت أنـــا شـي محـــتــــار أنــــا والله في حــبــــــــها هـــي خـــلصت أنــا أوراقـي اكــتـب لــها حـرف".

اقرأ أيضاً..محمد عبده يقترب من الـ 60 ألف مشاهدة بأغنية "ارتاح"

طرح عبده مؤخراً، أغنية "ارتاح"، والتي حققت أكثر من 650 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات : أحمد فلاح الرويليـ ألحان : د عبد الرب إدريس، ويقول مطلعها"ارتاح ياقلبي خلاص إرتاح ما عَاد في عُمْري كثر ما راح مَابِي هُموم الوقت تِعَذّبني مَابِي جروح الحُبْ تِبَعثِرني كَافي عليك يا قَلْبْ .. لا تِتعِبْني إنْسى".