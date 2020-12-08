تراند اليوم : بالفيديو.. أحدث ظهور لـ حنان ترك مع ابنتيها من المطبخ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا حديثا للفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، مع ابنتيها، في ظهور نادر لها معهما.

وتظهر حنان ترك في المقطع المصور الذي شاركه برنامج “عرب وود” على فضائية “روتانا سينما”، وهي تعد الخبز في مطبخ منزلها مع ابنتيها منى ومريم.

​يشار إلى أن ابنتي حنان ترك من زيجتها الحالية من محمود مالك، وهي الخامسة في حياتها بعد زواجها من رجل الأعمال، أيمن السويدي، ومن رجل الأعمال خالد خطاب، وأثمر زواجهما عن يوسف وآدم، ومن المخرج هادي الباجوري، ومن طبيب أنجبت منه محمد.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عاودت حنان ترك الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد انقطاع طويل عن نشر صورها استمر عامين.

وكانت حنان ترك فاجأت معجبيها ومتابعيها في 2018، بحذف جميع الصور التي شاركتها، واكتفت فقط بالمشاركة بالتغريدات في المناسبات الرسمية والأدعية الدينية.

وكان آخر أعمال حنان ترك الفنية مسلسل “الأخت تريز”، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعده اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج “أنا والعسل”، من تقديم الإعلامي اللبناني نيشان.

ومن أشهر أعمال حنان ترك الفنية، مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” أمام الفنان نور الشريف، وأفلام “الآخر” للمخرج يوسف شاهين، و”سهر الليالي”، و”جاءنا البيان التالي” مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي، و”الحياة منتهى اللذة”.