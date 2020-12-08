تراند اليوم : أحمد فتحي : قلبي إتوجع في هذا الموقف وفقدت إيماني بنفسي – فيديو

قال الفنان أحمد فتحي إن أفضل قرار اتخذه في حياته كان عندما عاد له إيمانه بنفسه، وقرر قطع فترة عمله في دولة عربية والعودة لمصر، والعودة لمهنة التمثيل التي يحبها ولا يجيد غيرها.

وخلال حلوله ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج “مساء dmc”، وصف أحمد فتحي لحظة صعوده سلم الطائرة بأنها كانت من أصعب لحظات حياته، واللحظة التي تخلى فيها عن حلمه، وكان ذلك بعد زواجه، وبعد أن واجه صعوبة شديدة في العمل، فهو يحب التمثيل فقط ولا يحب الأمور المحيطة به، ولا يحب أن يطلب من أحد الحصول على عمل.

وذكر أحمد فتحي أنه بدأ التمثيل عام 1997 في المسرح، ولم ينقطع عن التمثيل إلا في الشهور الأحد عشر التي قضاها في الخارج، وعمل في تلك الفترة بائعا للتلفونات، لكنه قرر العودة عندما لم يعد قادرا على تحمل المزيد.

وقال أحمد فتحي إن من يفقد إيمانه بنفسه وييأس قد يضل الطريق ولا يتمكن من العودة، لكنه استطاع العودة برحمة الله وتوفيقه.

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