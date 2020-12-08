تراند اليوم : أيتن عامر باست جوزها قدام الناس فعملوا عليها حفلة – إتفرج

انتقادات كثيرة نالتها الفنانة أيتن عامر في أعقاب انتشار فيديو لها وهي تقبل زوجها خلال احتفالها بعيد ميلادها.

وخلال لقائها مع برنامج MBCTrending، قالت أيتن عامر إنها لا تجد في قبلة رجل لزوجته عيبا مضيفة “أنا مش ببوس حد غريب دا جوزي”.

وأشارت أيتن عامر إلى أنها وجدت تعليقات غريبة للغاية حول هذا الأمر ولكن لديها قناعاتها ولا تتاثر برأي أحد موجهة رسالة لكل من يتدخل في حياتها أن يهتم بحياته.

ولفتت أيتن عامر إلى أنها لن تتوقف عن إظهار حبها لزوجها دائما.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية‎”.

مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.