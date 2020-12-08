تراند اليوم : الزعيم مدوب الستات في كل مكان – إتفرج

أجمع قطاع عريض من الجمهور على مدار مشوار الفنان عادل إمام، على حبه وتقدير فنه، لذلك فمن الطبيعي أن يكون لديه قطاع عريض من المعجبات أيضًا.

صورة نادرة- عادل إمام في زفاف نورا

أوضح الزعيم في لقاء سابق مع الإعلامية هالة سرحان في برنامج “هالة شو”، أنه يتعامل بحرص شديد مع حب المعجبات قائلا: “هنا بقى في شرف المهنة، هي ممكن تكون معجبة بعادل إمام الممثل، خطر جدًا إنك تستغلي عادل إمام الفنان علشان تعملي قصة حب أو علاقة مع حد، إنما عادل إمام الحقيقي ده بتاعي أنا هي متعرفوش فمن غير العدل إنك تعملي ده، ببقى مبسوط طبعا مقدرش اقول ما ببقاش مبسوط إنما في حدود”.

أضاف عادل إمام أنه تعرض لموقف لطيف، حيث جاء إليه أختين سوريتين وطبعوا قبلتين على وجهه وكان سعيدًا جدًا بذلك الحب الذي شعر بأنه حب لفنان، مضيفًا: “الواحد بيبقى سعيد بالحب ده والحقيقة أنا شبعان منه كل يوم في المسرح، بيبان حب الناس”.

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام هي مسلسل “فلانتينو” خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، من بطولة دلال عبد العزيز، سمير صبري، داليا البحيري، حمدي المرغني، طارق الأبياري، محمد كيلاني وهدى المفتي.