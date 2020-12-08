تراند اليوم : إعترافات جنونية من أحمد ذكي بدخوله مشرحة الموتي – فيديو

بدأ الإعلامي محمود سعد مشواره التليفزيوني بتقديم برنامج “على ورق” عبر قناة دريم الفضائية، حيث اشتهر باستضافة مشاهير الفن ومحاورتهم بشكل جريء غير معتاد في ذلك التوقيت.

حل الفنان الراحل أحمد زكي ضيفا على أحدى حلقات برنامج “على ورق” وتحدث عن وصفه بالجنون، قائلا إن جنون الفنان يختلف عن وصف المجنون المرتبط بالمرض العقلي، لذلك لا يرى مشكلة في وصفه بالجنون بسبب حبه للاتقان.

أوضح أحمد زكي أن جنونه ورطه أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم “موعد على العشاء” داخل المشرحة، حيث كان يجسد دور زوج قتله رجل على علاقة بزوجته، ومن المفترض أن تدخل الزوجة التي جسدتها سعاد حسني إلى المشرحة لرؤيته والشعور بالقهر والرغبة في الانتقام.

أضاف أنه طلب من المخرج محمد خان أن يغلق عليه ثلاجة المشرحة ويبدأ المشهد بإخراجه منها، لكي تتمكن سعاد حسني من تجسيد انفعال الصدمة، وعند ذهابه إلى التصوير في مشرحة المعادي، وجد أحد الأشخاص يخبره انه حجز له الثلاجة التي وضع فيها جثمان أم كلثوم وشاه آيران، كا لو كان أمرًا مميزا.

تابع أحمد زكي أنه شعر بالصدمة فور ذهابه إلى مكان التصوير، لأنه كان يظن أن ثلاجة المشرحة عبارة عن صناديق مغلقة لكنه وجدها متصلة ببعضها، إلى جانب رائحة الثلاجة الكريهة بسبب مادة الفورمالين المستخدمة لحفظ الجثامين، ثم أخبره أحد الأشخاص أنهم اضطروا لتنظيف المشرحة من بعض الأشلاء التي جاءت من خادث، من أجل تهيئة المكان لتصوير المشهد.

أكد زكي أنه توتر لكنه صمم على الالتزام بكلمته للمخرج محمد خان، فقرر المنتج إحضار كولونيا “555” ذات الرائحة القوية، لكي يخفف من حدة رائحة ثلاجة الموتى، لكن تفاعل الكولونيا مع الفورماليان تسبب في وجود رائحة أشد سواءًا للمكان، وبدأت تحضيرات المشهد بشكل سهل دون غلق باب الثلاجة.

قال أحمد زكي إنه كان يفعل ذلك لمساعدة سعاد حسني في تقديم المشهد بأفضل شكل، وعندما بدأ التصوير أغلقوا باب ثلاجة المشرحة، ووجد نفسه في الداخل بجوار الجثث الحقيقية، وحبس أنفاسه لكي لا يشم الرائحة وحتى يستطيع أن يبدو ميتا حين يخرج من الثلاجة، وعند خروجه انفعلت سعاد حسني واندمجت بشدة وظلت تهزه وتصرخ فيه، ثم عاد إلى الداخل وأغلقت الثلاجة ثم انتهى تصوير المشهد وسط تصفيق فريق العمل لسعاد حسني التي أجادت في المشهد، ثم صرخ أحدهم متذكرا أن أحمد زكي مازال داخل ثلاجة الموتى.

تحدث أحمد زكي عن علاقته بسعاد حسني قائلا إنها كانت تعتبره تؤامها في التمثيل، مؤكدا على استمتاعه بالعمل معها في مسلسل “هو وهي” الذي يعتبره بمثابة 10 أفلام، إلى جانب عدة أفلام آخرى، وأنها كانت تذوب في الشخصية التي تجسدها، وهو شيء ممتع له كممثل.