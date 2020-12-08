شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للثقافة يمنح الراحلة ماجدة الصباحى شهادة النيل التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت الفنانة غادة نافع شهادة النيل التقديرية التى منحها المجلس الأعلى للثقافة لوالدتها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى، وسلم المستشار هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الفنانة غادة نافع شهادة النيل أمس الاثنين.

وعن هذه الشهادة قالت غادة نافع "بكل الحب استلمت شهادة النيل الممنوحة من المجلس الأعلى للثقافة لأغلى الناس الإنسانة التى ربتنى فى صغرى وأحاطتنى بحنانها وكانت دائما بجانبى، إنسانة وفنانة ونجمة براقة لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة ونترقب إضائتها بقلوب متلهفة، ونسعد بلمعانها فى سمائنا كل ساعة".



غادة نافع تتسلم شهادة النيل التقديرية الممنوحة لوالدتها الراحلة ماجدة الصباحى

وتابعت "استحقت أمى بكل فخر أن يرفع اسمها عالياً لجهدها المضنى فى سبيل الفن، وسعدت باستلام الشهادة وبكل تقدير تناله ماجدة الصباحى عن مسيرتها المشرفة"

والفنانة ماجدة الصباحى من أهم صناع السينما المصرية تمثيلاً وإنتاجاً وولدت في طنطا، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفا في وزارة الموصلات بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة، حيث كانت اسمها "عفاف على كامل الصباحى"، حتى لا يعرفها أحد، وكانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح "،إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل ياسين.

وأسست الفنانة الكبيرة ماجدة شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية، ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وكان من أهمها فيلم "جميلة"، الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر.