شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مغنية ينعى والده: "كتير موجوع وكتير صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان اللبنانى باسم مغنية، وفاة والده، حيث تم تشييع جثمانه ظهر اليوم، وكتب باسم ناعيًا والده، عبر حسابه على تويتر: "رح أشتقلك يا بابا أنا كتير موجوع، أنا كتير موجوع كتير صعبة".



باسم مغنية

وشارك الفنان باسم مغنية في حكاية "لازم أعيش ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

وكان عدد من الانتقادات وجهت إلى الفنان اللبناني باسم مغنية، بعد نشره سؤال عبر حسابه على تويتر في شهر سبتمبر الماضي، وغرد قائلا : "‏يا أصحابي في مصر، أتمنى الإجابة.. فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنه هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا، يا رب يكون هيك، أنا الوحيد يللي حاطط كمامة، والكل بيطلع عليّ"، ودافع الفنان اللبناني باسم مغنية، عن الانتقادات التي وجهت إليه بعد التدوينه مقدما اعتذاره للمصريين حال إساءة فهم تصريحاته.

وكتب باسم مغنية عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "أتلقى هجوما على السوشيال ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدا، إذا كان هناك كورونا في مصر لأني أرى القليل الذين يضعون كمامة.هل أخطأت في حق مصر؟ وأنا أقولها بكل حب أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة لو كنت مصريا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لاني غير مصري على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة تحية لمصر الحبيبة".