شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم السلوفاكى "خدم" فى مهرجان القاهرة السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم السلوفاكي "خدم" للمخرج إيفان أوستروتشوفسكي، المشارك ضمن عروض البانوراما الدولية في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تدور أحداث الفيلم في تشيكوسلوفاكيا في الثمانينيات، حول طالبان في إحدى المدارس اللاهوتية يجدان أنفسهما في حيرة شديدة عندما يجبران على الاختيار بين البقاء أوفياء للمدرسة أو الانصياع لرغبات الشرطة السرية.

ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثان للفيلم نفسه في التاسعة والنصف من مساء غدا أيضا بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.