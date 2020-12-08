شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن توتا يحتفل بعيد زواجه الثالث على أنغام "أهيه أهيه" للهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، بعيد زواجه الثالث، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر توتا مقطع فيديو يضم مجموعة صور له برفقة زوجته من حفل زفافه، على نغمات أغنية "أهيه أهيه"، للنجم عمرو دياب، معلقا عليها "ربنا مايحرمني منك ومن اولادنا يامراتي وحبيبتي وفرحة عمري كله وربنا يباركلي فيكم ودايما مستحملانا كلنا يا اصيلة يا جدعة يا أجمل حاجه في عينيا يا فرحة حياتي ...بحبك".

وكان الفنان محمد عبدالرحمن، قد قال إنه سعيد بفيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات عالية، مشيرًا أن الفيلم كان حاجة جديدة، متابعًا: كان صعب علينا إننا نعمل أنا وعلى ربيع أشخاص مصابين بإعاقة، ويوجد كيميا بيننا وفاهمين دماغ بعض طول الوقت" .

فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

تدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات، خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.