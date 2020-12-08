شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة: أنت الحب كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة حب تعيشها النجمة ريهام حجاج باستمرار مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، حيث يعيش الاثنان فى حالة سعادة بالغة منذ ارتباطهما وهو ما تأكده العديد من الصور بينهما.

ونشرت ريهام أحدث صورة برفقه زوجها من داخل منزلهما وظهرا على الأريكة بملابس المنزل، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: "أنت الحب كله بحبك".

ريهام حجاج و زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة

استطاعت النجمة ريهام حجاج فرض نفسها كواحدة من أبرز فنانات جيلها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت عدداً من الأدوارالمميزة التي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل وهو ما دفع صناع الدراما للمراهنة عليها وإسناد البطولة المطلقة لها العام الماضي في مسلسل "كارمن" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة.

واستكملت ريهام حجاج خطواتها في البطولة المطلقة هذا العام بتقديمها مسلسل "لما كنا صغيرين" التي نافست به في موسم دراما رمضان الماضي، لتؤكد جدارتها بتقديم البطولة المطلقة لاسيما وأن العمل نافس العديد من مسلسلات كبار النجوم في الموسم واستطاع التواجد وبقوة وحصد نسب مشاهدة عالية وكان محل نقاش السوشيال ميديا وقت عرضه.