شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تتألق بجامبسوت ذهبى فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة وظهرت رانيا في الصور مرتدية جامبسوت باللون الذهبى وتحمل في يدها ثمرة فاكهة" الرمان"، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالاتها الجديدة، والجلسة بعدسة بعدسة المصور محمود عاشور.



رانيا يوسف فى لوك جديد رانيا يوسف فى لوك جديد



رانيا يوسف حمل ثمرة الرمان رانيا يوسف حمل ثمرة الرمان



رانيا يوسف تمسك الرمان رانيا يوسف تمسك الرمان



رانيا يوسف رانيا يوسف

وقالت الفنانة رانيا يوسف، لـ"الخليج 365، إن سر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42 هو انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد "اللعبة 2"، الذى يشارك فى بطولته الفنانان هشام ماجد وشيكو، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبا، مشيرة إلى أنها تكن حبا واحتراما كبيرا لمهرجان القاهرة الدولى، خاصة أنه المهرجان العريق الذى يمثل مصر في كل مكان أمام العالم .

وأوضحت رانيا أنها ستحضر ختام المهرجان، وتحضر لمفاجأة، حيث تحرص دائماً رانيا يوسف على الظهور بشكل مختلف ومميز فى أغلب المهرجانات التي تحضرها.