شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يكشف جزءا من فيلم تسجيلى عن وحيد حامد ويشكره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم آسر ياسين متابعيه بجزء من فيلم "الوحيد.. هي دى الحكاية" عن السيناريست الكبير وحيد حامد، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، وظهر به يتحدث عن دور وحيد حامد في مسيرته الفنية، وخاصة بعد قيامه ببطولة فيلم "الوعد" وهو قصته، حيث قال في الفيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"أنا كان ليا الشرف إن أول بطولة سينمائية ليا كانت من تأليف وحيد حامد .. كل كلمة ليها وزن هو بالنسبالي أبو السيناريو في الأربعين سنة اللي فاتت.. ونفسي اشتغل سيناريو تاني معاه .. شكرا على كل حاجة قدمهالنا في السيناريو أو الإنتاج".

من ناحية أخرى، انتهى الكاتب الكبير وحيد حامد من ثلثى مسلسل "الجماعة 3"، ويواصل فى كتابة العمل، حيث قرر صناعه خروجه من المنافسة فى شهر رمضان لكى يخرج للنور بشكل أكثر حرفية ليمنح طاقم العمل وقتا كافيا للتحضيرات والتجهيزات من أجل الخروج بشكل يليق بالمسلسل، خاصة وأن الشخصيات تحتاج إلى مذاكرة وحرفية بشكل جيد قبل انطلاق تصويره، حيث إن العمل يواجه الجماعة الإرهابية.

وعقد مؤخراً وحيد حامد جلسات عمل مع مخرج المسلسل محمد ياسين للوقوف على الخطوط العريضة للسيناريو واختيار أبطال الجزء الثالث استعدادًا لانطلاق التصوير الفترة المقبلة.

وتتناول أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، فترة السبعينيات وكيف كانت سببا في ظهور التيارات الإسلاميةوالجماعات المتشددة التي أرعبت الناس، فضلا عن التفاصيل التى جعلتهم يرتكبون جرائم متوحشة فى حق المصريين.

مسلسل "الجماعة 2" استغرق فيه الكاتب وحيد حامد سنوات من الكتابة والبحث، وعمل على توثيق السيناريو من خلال بعض المراجع التى لجأ إليها، وأسندت مهمة إخراجه لشريف البنداري، وشارك فى المسلسل نخبة من الفنانين منهم صابرين بدورزينب الغزالى، وعبد العزيز مخيون فى دور "حسن الهضيبى"، ومحمد فهيم دور "سيد قطب"، وياسر المصرى فى دور "الرئيس جمال عبد الناصر".