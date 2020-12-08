شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جائزتى يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية بمهرجان القاهرة السينمائي عن الفيلم الفائز من النسخة الثانية لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وهو فيلم جائزتي من إخراج كريستيان بيتزولد من ألمانيا وهو الفيلم الفائز بجائزتي فيبريسي والأسد الفضي لأفضل ممثل في مهرجان برلين السينمائي الدولي ويعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة في مهرجان القاهرة).

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقداً من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتضم لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (بالترتيب الأبجدي) كل من:

إبراهيم حاج عبدي (سوريا)، أحمد سامي (مصر)، أسامة عبد الفتاح (مصر)، إقبال زليلة (تونس)، أمل الجمل (مصر)، أندرو محسن (مصر)، حسام عاصي (فلسطين)، حسن حداد (البحرين)، حمادي كيروم (المغرب)، خالد علي (السودان)، خالد محمود (مصر)، خليل الدمّون (المغرب)، رحمة الحداد (مصر)، رشا حسني (مصر)، رشيد نعيم (المغرب)، زياد خزاعي (العراق)، شفيق طبارة (لبنان)، صفاء الليثي (مصر)، صفاء أبو سدير (العراق، المملكة المتحدة)، ضحى الورداني (مصر)، طارق الشناوي (مصر)، طارق بن شعبان (تونس)، طاهر علوان (العراق)، عبد الستار ناجي (الكويت)، عبد الكريم قادري (الجزائر)، عبد الكريم واكريم (المغرب)،عرفان رشيد (العراق)، عصام زكريا (مصر)، علا الشافعي (مصر)، علا الشيخ (فلسطين/ الإمارات)، علي وجيه (سوريا)، علياء طلعت (مصر)، فهد الأسطا (السعودية)، قيس قاسم (العراق)، كاظم السلوم (العراق)، لمياء قيقة (تونس)، ماجدة خير الله (مصر)، محمد بنعزيز (المغرب)، محمد رُضا (لبنان)، محمد سيد عبد الرحيم وآخرين.