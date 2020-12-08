خاص- هل يتم استبعاد الفيلم المغربي "ميلوديا المورفين" من مهرجان القاهرة السينمائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مشاركة الفيلم المغربي"ميلوديا المورفين" في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي- كانت وراء حالة من الجدل أثارها الكاتب والمؤرخ العراقي مهدي عباس؛ إذ أكد أن الفيلم سبق عرضه في عدة مهرجانات عربية عام 2016، بعكس ما أعلن عن أن عرضه بالمهرجان هو الأول.

الناقد الفني أندرو محسن "منسق المكتب الفني بالقاهرة السينمائي الدولي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رد على الاتهامات الموجهة، وقال: "المخرج المغربي هشام آمال، يشارك بالمسابقة من خلال نسخة جديدة تماما تعرض للمرة الأولى، وإن كانت تحمل نفس الاسم للعمل الذي قدمه منذ أربعة أعوام، وشارك في مهرجانات سابقة، وبه بعض المشاهد منه، والنسخة الجديدة موثقة في موقع ind من إنتاج عام 2020".

وعن سحب الفيلم من المسابقة، قال: "بالقطع لن يحدث، نحن أمام نسخة جديدة ومختلفة تماما تعرض لأول مرة، وتتوافق مع شروط المشاركة في مسابقات المهرجان".

كان الناقد والباحث العراقي مهدي عباس انتقد المهرجان عبر صفحته بموقع فيس بوك، وكتب: "غريب أن يعلن مهرجان كبير مثل القاهرة أن فيلم ميلوديا المورفين المغربي هو عرض عالمي أول، ومن إنتاج 2020، مع العلم أن الفيلم إنتاج 2016، وعرض في المهرجان الوطني للفيلم المغربي في طنجة، ومهرجان سينما المؤلف في الرباط، ومهرجان عنابة في الجزائر عام 2016".

فيلم "ميلوديا المورفين" لهشام آمال، بطولة هشام بهلول، وياسمينة بناني، وحسين بديدة، ويشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، مع 5 أفلام.